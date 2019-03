Fotokring Dafofi stelt tentoon Ben Conaerts

06 maart 2019

15u10 0

De Schelse fotogroep Dafofi organiseert de komende weekends een blow-up salon in de inkomhal van het gemeentehuis. De fotokring exposeert er foto’s die in het teken staan van het thema ‘Verbonden’. Zoals gebruikelijk wordt ook nu weer één lid afzonderlijk in de kijker gezet. Deze keer is het de beurt aan Annick Vinck, die uitpakt met haar fotowerk van de afgelopen jaren. De tentoonstelling is open op 9, 10, 16 en 17 maart, telkens van 13.30 tot 17.30 uur. De toegang is gratis.