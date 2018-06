Fotogroep Dafofi stelt tentoon 04 juni 2018

Fotogroep Dafofi stelt tentoon in de inkomhal van het gemeentehuis in Schelle.





Zoals gebruikelijk bij Dafofi wordt tijdens elke expositie een lid in de kijker gezet. Deze keer is het de beurt aan Liliane Van der Linden, die uitpakt met een overzicht van haar werk van de afgelopen jaren. De tentoonstelling is nog open op 9 en 10 juni, telkens van 13.30 tot 17.30 uur.





De toegang is gratis. (BCOR)