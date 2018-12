Florreke Geeraerts viert 101ste verjaardag Ben Conaerts

28 december 2018

14u52 0 Schelle Florreke Geeraerts heeft deze maand haar 101ste verjaardag gevierd. Daarvoor werd zij vanmiddag in de bloemetjes gezet door burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Florreke is de oudste inwoner van Schelle. Ze is geboren op 5 december 1917 en heeft het grootste deel van haar leven in Aartselaar gewoond. Samen met haar echtgenoot baatte zij er een behangerswinkel uit. De rest van haar tijd spendeerde ze vooral aan de opvoeding van hun drie kinderen.

Sinds 2006 verblijft Florreke in het woonzorgcentrum Heide Velden in Schelle. Haar kinderen zijn intussen overleden, maar zij krijgt nog wel regelmatig het bezoek van haar kleinkinderen. Ondanks haar hoge leeftijd verkeert ze nog in goede gezondheid.

Vanmiddag werd Florreke verrast door een bezoek van burgemeester Rob Mennes (CD&V). Hij kwam de oudste inwoner van zijn gemeente feliciteren met haar 101ste verjaardag en haar in de bloemetjes zetten.