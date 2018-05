Extra parkeercapaciteit voor stations 23 mei 2018

02u48 0

Vlaanderen gaat fors investeren in extra capaciteit voor fietsen en auto's bij treinstations. In de plannen krijgen ook de stations van Niel en Schelle extra parkeerplaatsen. Zo zal de stationsparking van Niel heraangelegd worden en komen er tien nieuwe plaatsen bij. De kostprijs voor de heraanleg bedraagt 106.373 euro. In Schelle komen er dan weer extra overdekte fietsenstallingen. Dat moet goed zijn voor een uitbreiding van twintig fietsplaatsen. Ook dit project kost 106.373 euro. De Werkvennootschap, het Vlaamse vehikel dat grote mobiliteitsprojecten coördineert, zal de studies en de aanbestedingsprocedure voor de parkings op zich nemen. Op die manier kan er snel gestart worden met de werkzaamheden. (BCOR)