Extra nooduitgangen in park 29 mei 2018

Het gemeentelijke park werd uitgebreid met twee extra nooduitgangen. Die bevinden zich aan de kant van het kerkplein en aan de kant van de Dendermondestraat ter hoogte van de Pastorijstraat. "We doen dit op advies van de brandweer en rampenambtenaar om eventuele veiligheidsrisico's bij grotere evenementen op te vangen", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "De komende weken worden deze nooduitgangen onder meer gebruikt tijdens het schoolfeest van de Sint-Lutgardisschool en de Duorun. Daarna evalueren we deze ingreep en bekijken we of er permanente maatregelen nodig zijn." (BCOR)