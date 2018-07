Extra fitnesstoestellen voor park 23 juli 2018

Het gemeentelijke park wordt midden augustus uitgebreid met zes fitnesstoestellen. Het gaat om één groot combitoestel en vijf kleinere toestellen waarvan er een is bestemd voor G-sporters. "Dit is een buitengewone kans voor wie in de open lucht wil oefenen", zegt schepen van Sport Geert Rottiers. "De toestellen staan in een mooi, groen kader, in de onmiddellijke nabijheid van de sporthal. Ze richten zich tot alle leeftijden vanaf 14 jaar." Fluctus, het autonoom gemeentebedrijf, investeert hiervoor 17.872 euro. (BCOR)