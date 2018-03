Extra fietsenstalling aan treinstopplaats 01 maart 2018

De gemeente gaat een bijkomende fietsenstalling zetten aan de treinstopplaats in Schelle. In de loop van deze maand komen er 22 fietsstallingsplaatsen bij. Daarvoor zal wel één parkeerplaats voor auto's moeten wijken. "Het trein- en het fietsgebruik zitten stevig in de lift", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Daardoor groeide de noodzaak aan een bijkomende fietsenstalling." (BCOR)