Electrabelsite moet trekpleister worden PROVINCIE WIL MET HULP BUURT TEGEN 2020 VISIE UITWERKEN BEN CONAERTS

11 mei 2018

02u25 0 Schelle De site van de oude elektriciteitscentrale van Electrabel krijgt de komende jaren een nieuwe bestemming. Tegen 2020 moet de concrete invulling duidelijk worden, maar de generatorhal en de visvijvers van visclub Pennekenvolt blijven sowieso behouden. "Dit terrein kan uitgroeien tot een recreatieve trekpleister", aldus gedeputeerde Luk Lemmens.

De Electrabelsite bevindt zich bij de monding van de Rupel in de Schelde en is maar liefst 82,5 hectare groot. De elektriciteitscentrale mag dan wel al ettelijke jaren buiten gebruik zijn, heel wat infrastructuur is nog steeds aanwezig. Op het terrein bevinden zich, naast drie windmolens en een visvijver, onder meer een pomphuis, een transformatiestation en een gigantische generatorhal. De vraag die de provincie Antwerpen, de gebruikers en buurtbewoners nu bezighoudt, is hoe de toekomst van de site er zal uitzien. Al twee jaar werken ze samen aan een gemeenschappelijke visie voor de ontwikkeling van het gebied. De uitgangspunten: behoud van het landschappelijke karakter, oog voor het cultuurhistorische erfgoed en uitbreiding van het netwerk aan trage wegen.





"Uit het voorbereidende onderzoek zijn twee zoekzones naar voren gekomen", schetst gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens. "De eerste zoekzone is de locatie van de vroegere elektriciteitscentrale, tussen de generatorhal en de kil. Bedrijvigheid, recreatie of wonen behoren hier tot de mogelijkheden, al hebben we liefst een combinatie die ook gebruik maakt van de watergebonden locatie. De tweede zoekzone ligt tussen de tuinwijk en de visvijver en heeft een groener karakter dan de eerste zoekzone. Hier denken we aan recreatieve mogelijkheden, eventueel in combinatie met bedrijvigheid of wonen. Voorwaarde is wel dat hier rekening wordt gehouden met het uitzicht van de tuinwijk."





Fietsnetwerk doortrekken

De indrukwekkende generatorhal - gebouwd in 1930 en onlangs nog het decor voor het toneelstuk 'JR' van FC Bergman - blijft sowieso bewaard en ook visclub Pennekenvolt zal in de nieuwe invulling een plaats krijgen op de site. Wat wel verdwijnt, zijn de drie windmolens. "Zij zijn maar houdbaar tot 2021 en zullen daarna worden afgebroken", zegt Lemmens. "Verder willen we graag het fietsknooppuntennetwerk doortrekken tot hier, het Elzenbos bewaren en mogelijk zelfs uitbreiden en de oude spoorweg die tot het station van Niel loopt, omvormen tot een tragewegverbinding. We geloven dat deze site kan uitgroeien tot een recreatieve trekpleister, een groene corridor met een recreatieve functie. Maar wat het uiteindelijk wordt, bepalen we opnieuw samen met alle geïnteresseerden. Over twee jaar willen we het verhaal concreet uitgewerkt en juridisch verankerd hebben." Op woensdag 23 mei is er een infomarkt. Die vindt plaats van 19 en 21.30 uur op de Electrabelsite.