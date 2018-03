Eindelijk dolfijnentherapie voor Thorben (5) NA LANG WACHTEN KUNNEN OUDERS MET GEHANDICAPTE ZOON NAAR CURAÇAO BEN CONAERTS

02u30 0 Schelle Mano Janssen en Vicky Herbos hebben er meer dan twee jaar op moeten wachten, maar nu kunnen ze eindelijk met hun zwaar gehandicapte zoontje Thorben (5) op dolfijnentherapie naar Curaçao vertrekken. "Elke vooruitgang die we bij Thorben zien, is een overwinning."

De tickets zijn besteld, de koffers gepakt. Mano en Vicky zijn klaar om zaterdag vanuit Schiphol samen met hun kinderen Thorben (5), Nikita (15) en Nhynke (1) naar het Curaçao Dolphin Therapy Center te vertrekken. Daar zal Thorben gedurende twee weken lang dolfijnentherapie volgen, onder strikte begeleiding van een medisch team. De hele therapie is erop gericht om de jongen, die door het leven moet met zware beperkingen, zich een stukje beter te doen voelen en hem een klein beetje gelukkiger te maken. Het warme Caraïbische water, in combinatie met het contact en het geluid van de dolfijnen, zouden een erg heilzaam effect hebben.





"Elke vooruitgang, hoe klein ook, zou een overwinning betekenen", zeggen Mano en Vicky. "Iedereen die de dolfijnentherapie in Curaçao heeft geprobeerd, is achteraf teruggekomen met positieve ervaringen. Mensen die voordien niet konden stappen of praten, hebben dankzij de therapie grote vooruitgang geboekt. Maar wat we in het geval van Thorben kunnen verwachten, weten we nog niet. We blijven alleszins realistisch. We mogen niet verwachten dat Thorben opeens zelf zal kunnen praten of zal kunnen stappen. Sowieso zullen de eerste vorderingen pas na twee, drie maanden merkbaar zijn."





Tot rust komen

Intussen is het al bijna 2,5 jaar geleden dat Mano en Vicky beslisten om hun zoontje dolfijnentherapie te laten ondergaan. "We gingen toen met Thorben twee keer per week naar 't Dolfijntje, een therapeutisch zwembad in Willebroek. Eens hij daar in het warme water zat, leek hij helemaal tot rust te komen. Daarom beslisten we een stap verder te gaan en kwamen we op het spoor van het therapiecentrum in Curaçao. Wat me er vooral aan beviel, was dat de dolfijnen er niet in een klein bassin zitten, maar in goede omstandigheden kunnen leven", vertelt Mano.





Het grootste probleem was het kostenplaatje, maar die barrière werd met behulp van een heleboel sympathisanten uit Schelle en omstreken doorbroken. Via de meest uiteenlopende acties werd er 20.000 euro ingezameld om de dolfijnentherapie van Thorben te kunnen bekostigen. "Ik ben op twee jaar tijd tien jaar ouder geworden", lacht Mano. "Ik ben er enorm intensief mee bezig geweest. Maar als het gaat om je kind, dan moet je er volledig voor gaan. Als de therapie werkt en als Thorben straks één procentje beter wordt, dan is het allemaal meer dan de moeite geweest."





In de Facebookgroep 'Thorben to Curaçao' zal je Thorbens verblijf in het Curaçao Dolphin Therapy Center op de voet kunnen volgen.