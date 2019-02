Eddy Wouters herverkozen als CD&V-voorzitter Ben Conaerts

19 februari 2019

14u34 0

CD&V Schelle heeft zijn partijbestuursverkiezingen gehouden. Daarbij werd Eddy Wouters met 75 procent van de stemmen herbevestigd in zijn mandaat als voorzitter. Wouters is reeds twaalf jaar voorzitter van de afdeling. Hij volgde in 2007 Jean-Pierre Van den Neucker op en leidde de CD&V-ploeg naar absolute meerderheden in 2012 en 2018.

“We kunnen in rechte lijn en doelgericht verder vaart zetten achter onze partijwerking en ons gemeentelijk beleid. ‘Verander niet zo maar een winnende ploeg’ is een gouden stelregel”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Verder werd Philip Lemal verkozen als voorzitter van Jong CD&V en werd Julia Van Gils verkozen tot CD&V-seniorenvoorzitster.