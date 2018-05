Drumbands brengen hulde aan overleden muzikante 11 mei 2018

02u26 0 Schelle Acht drumbands brengen zondag met een grote taptoe hulde aan Kathleen Van den Vonder, die in 2000 om het leven kwam tijdens een verkeersongeval.

De 'Memorial Kathleen', inmiddels aan zijn zevende editie toe, is een muzikaal evenement dat in het teken staat van de in 2000 overleden Kathleen Van den Vonder. Een groot deel van haar leven had zij doorgebracht als lid van de drumband De Dageraad Wilrijk. "Ze keek er elke keer naar uit om samen met haar vrienden muziek te maken. Wanneer ze niet aan het optreden was, zette ze zelf liedjes op papier. Ze droomde ervan dat één van die liedjes ooit eens uitgevoerd zou worden", zegt vader Albert.





Enkele jaren na haar dood kreeg Albert het idee om de droom van zijn dochter te verwezenlijken. Dat leidde in 2012 tot de eerste 'Memorial Kathleen' op de voetbalterreinen van Schelle Sport, waarbij verschillende drumbands een van haar marsen ten gehore brachten. Sindsdien is het herdenkingsevenement uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie, met drumbands uit binnen- en buitenland.





Zondag tekenen er acht bands present, onder meer afkomstig uit Aartselaar, Temse, Zele, Brugge, het Nederlandse Bolsward en zelfs de Friese stad Franeker.





Om 11 uur vertrekken de groepen aan de sporthal voor een optocht door de straten van Schelle. Om 13.30 uur worden ze verwacht aan de terreinen van Schelle Sport voor een grote taptoe. Zoals gebruikelijk wordt het evenement afgesloten met een gezamenlijke uitvoering van 'Surrounding', een mars die Kathleen zelf heeft geschreven. De toegang is gratis. (BCOR)