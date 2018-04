Dronken man sukkelt in gracht 03 april 2018

02u41 0

Een 30-jarige man uit Mortsel is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de gracht gesukkeld in de Zinkvalstraat in Schelle. De man raakte eerst nog een betonnen paaltje vooraleer hij met zijn BMW de weg afging. De politie trof hem daar aan met enkel zijn onderbroek nog aan. De man had duidelijk gedronken, reageerde verward en agressief op de agenten en moest zelfs even geboeid worden. Hij raakte bij het ongeluk niet gewond. En er raakten geen andere partijen betrokken bij het ongeval. De straat bleef wel een tijdlang afgesloten voor verkeer. (NBA)