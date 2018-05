Drie slechtvalken geboren 30 mei 2018

Er zitten opnieuw drie jonge slechtvalken in de nestkast aan de hoogspanningsmast van Elia, bij de oude elektriciteitscentrale. Het wel en wee van de vogels wordt intens opgevolgd door de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek. De jonge valken zijn momenteel vier weken oud en werden intussen al geringd. "Zodra ze zes weken oud zijn, starten ze met hun eerste vliegoefeningen en worden ze enkele maanden lang door hun ouders getraind in het vangen van prooien. Slechtvalken zijn echte vogeljagers en halen snelheden tot meer dan 250 kilometer per uur", weet Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. Sinds 2001 zijn slechtvalken vaste broedvogels in Schelle.





De voorbije jaren waren de valken bijzonder productief. Ook vorig jaar zagen al vier jongen het levenslicht in Schelle.





(BCOR)