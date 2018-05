Dolfijnentherapie in Curaçao schot in de roos MOTORIEK VAN JONGEN (5) MET BEPERKING VERBETERT AANZIENLIJK BEN CONAERTS

01 juni 2018

02u38 0 Schelle Het gaat goed met de gehandicapte Thorben Janssen (5). Anderhalve maand na zijn terugkeer is het duidelijk dat de dolfijnentherapie in Curaçao hem deugd heeft gedaan. Het gezin wil over twee jaar terugkeren en kan nu al rekenen op heel wat steun.

De dolfijnentherapie heeft Thorben deugd gedaan. De gehandicapte jongen ziet er vandaag, anderhalve maand na zijn terugkeer uit Curaçao, een stuk gelukkiger uit dan ervoor. Hij eet beter, zijn motoriek is erop vooruitgegaan en - misschien wel het grootste verschil voor ouders Mano en Vicky - hij kan nu zelfstandig in een stoel zitten. "Dat kon hij vroeger nooit. We moesten hem de hele tijd ondersteunen. Maar nu zijn onze handen vrij en moeten we niet meer de hele tijd met Thorben bezig zijn. Voor ons maakt dat een wereld van verschil."





Tussen de dolfijnen in Curaçao hebben Mano en Vicky hun zoon zien openbloeien als nooit tevoren. "De eerste tien minuten was hij nog terughoudend, maar daarna kon hij er volop van genieten. Als hij zich in het warme water bevond tussen de dolfijnen, straalde hij van geluk. We zijn echt enorm geschrokken van de vooruitgang die Thorben heeft gemaakt."





Boudewijn Seapark

Op het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent zijn ze daar al langer van overtuigd. Twee keer per jaar wordt daar in samenwerking met het Boudewijn Seapark dolfijnentherapie aangeboden. "Dat is niet te vergelijken met de therapie in Curaçao", benadrukt ergotherapeut Annemie Coupé. "Maar we zien wel dat de dolfijnentherapie bij ons zeer gunstige effecten heeft, onder meer op motorisch en op emotioneel-cognitief vlak. Wanneer de kinderen - veelal met een blijvende beperking - met succes opdrachten kunnen uitvoeren met de dolfijnen, doet dat wonderen voor hun zelfwaardering."





Mano en Vicky willen over twee jaar, in 2020, samen met Thorben terugkeren naar Curaçao voor een nieuwe dolfijnentherapie. Zelfs al betekent het dat er opnieuw zo'n 20.000 euro moet worden ingezameld om de reis te kunnen bekostigen en zelfs al heeft Mano tijdens de vorige inzamelactie zijn eigen gezondheid op het spel gezet. "Het was zo'n hectische periode dat ik veertien kilo ben afgevallen. Deze keer doe ik het rustiger aan." Intussen zijn er in de ruime regio al een aantal acties van start gegaan, onder de noemer 'Thorben to Curaçao 2020'. Elsje Galle uit Kontich verkoopt bloemen en planten en Joke de Waard uit Brasschaat verkoopt zelfgemaakte kussens en dekentjes. Op zaterdag 9 juni wordt er in het Gildenhuis ook een Indonesisch pop-uprestaurant ingericht. Je hebt er de keuze uit twee menu's van elk 20 euro en kan je plaats tot 6 juni reserveren bij Joke de Waard via tel. 0489/64.87.86. De opbrengst van het initiatief gaat naar Thorben.