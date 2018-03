Deelplatform voor thuishulp breidt werkingsgebied uit 28 maart 2018

De Antwerpse startup Helpper, een deelplatform voor thuishulp, is nu ook actief in Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Niel en Hove. Helpper is een bedrijf dat mensen uit de buurt met elkaar verbindt, om elkaar te helpen en te ondersteunen in de dagelijkse taken. "Heel wat ouderen of mensen met een beperking hebben extra zorgen nodig en doen daarvoor een beroep op verschillende zorginstanties. Maar het huidige zorgaanbod kan niet in alles voorzien op de momenten dat het nodig is. Als je bijvoorbeeld iemand nodig hebt om mee boodschappen te doen of om te helpen met koken, kan je daarvoor een beroep doen op Helpper", aldus oprichter François Gerard.





Wie ondersteuning kan gebruiken, betaalt daarvoor 9,80 euro per uur, naast een eenmalige inschrijvingskost van 10 euro. De 'helppers' krijgen 7 euro netto per uur. Het verschil gebruikt Helpper om de belastingen te betalen, om de nodige verzekeringen te voorzien en om de werkingskosten te dekken. Meer info op www.helpper.be. (BCOR)