Decathlon zamelt 2.309 euro in voor ‘Warmste Week’ Ben Conaerts

25 december 2018

Het personeel van Decathlon in Schelle heeft 2.309,56 euro ingezameld voor ‘De Warmste Week’. Dat bedrag gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. “We bedanken iedereen die ons mee heeft gesteund”, klinkt het.

Om dat geld in te zamelen, werd gedurende enkele dagen in de winkel een loopband en een fiets gezet. Daarop moesten de personeelsleden zich tijdens de openingsuren continu in het zweet sporten. Klanten konden hen steunen met een vrije bijdrage of door zelf mee te komen sporten.