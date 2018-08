Daniel gehuldigd als beste speler op voetbalkamp Real Madrid 02 augustus 2018

Daniel Devedzic (10) uit Wilrijk is de grote winnaar van het voetbalkamp van Real Madrid, dat eind juli plaatsvond op de terreinen van Schelle Sport. Hij werd uit meer dan veertig deelnemende jongens en meisjes verkozen tot 'meest talentvolle speler'. Als beloning mag hij over enkele maanden deelnemen aan een grote Benelux-finale, waaruit een aantal spelers zullen worden opgepikt voor een bezoek aan Real Madrid. "Ik ben superblij", glundert Daniel, die voetbalt bij KFCO Beerschot Wilrijk. "Het is zeker een droom om Real Madrid te bezoeken. Ik ben een enorme Realsupporter. Mijn favoriete speler is Marcelo."





De prijs van 'meest sociale speler' ging naar Hanne Butterell (11) uit Lier. Zij had zich tijdens het voetbalkamp onderscheiden met haar behulpzaamheid en sociale gedrag en maakt ook kans op een bezoek aan Real Madrid. Op de foto trainers Robert, Justin en Yannick en spelers Hanne Butterell en Daniel Devedzic.





(BCOR)