Dagje afval rapen op Rupeldijk goed voor aanhangwagen vol zwerfvuil Ben Conaerts

25 maart 2019

15u09 0 Schelle De oproep van het Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek om mee de omgeving van de Rupeldijk op te kuisen, is niet in dovemansoren gevallen. In Rumst, Boom, Niel en Schelle werd zaterdag met de steun van de betrokken gemeentebesturen massaal de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil op te ruimen.

Ook de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek tekenden present op de zwerfvuilactie. Zij gingen aan de slag op een strook tussen het Tolhuis en het hek van de voormalige Electrabelcentrale. Het resultaat? Een aanhangwagen vol met zakken afval: duizenden deeltjes isolatiemateriaal, massa’s plastic dopjes, drankverpakkingen en allerlei soorten plastics.

“Dit is dus allemaal afval dat bij hoogtij met het rivierwater wordt meegenomen richting Noordzee en vervolgens in de Atlantische Oceaan terechtkomt”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Daar is de kans groot dat zeevogels, zeezoogdieren en vissen het aanzien als voedsel en inslikken om daar dan aan te sterven.”

“Het probleem van de plasticsoep is al jarenlang gekend”, vervolgt De Keersmaecker. “In de jaren ‘90 waren we al kartrekkers voor de jaarlijkse dijkopruimacties, maar het is nog steeds verre van opgelost. Het is tijd om het probleem bij de wortel aan te pakken en noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals het invoeren van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen.”