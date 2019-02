Crystal Events schenkt 1.620 euro aan vzw Waaier Ben Conaerts

14 februari 2019

17u37

De vzw Crystal Events heeft een cheque van 1.620 euro kunnen overhandigen aan Waaier. Dat is een vereniging van en voor (ex-)kankerpatiënten die laagdrempelige activiteiten organiseert als uitstapjes, workshops en sportdagen.

Het bedrag is de opbrengst van de ‘Street party’ die Crystal Events organiseerde tijdens de voorbije jaarmarkt van Schelle. “Ieder jaar schenken we de opbrengst van de straatfuif aan een goed doel”, zegt Philip Lemal van Crystal Events. “De keuze viel deze keer op de vzw Waaier, omdat dit een vereniging is waar onbeperkt veel tijd en liefde wordt in gestoken.”

“Het bedrag dat we kunnen geven, wordt bovendien ieder jaar hoger door de blijvende en groeiende steun van de Schellenaren. We zijn hen dan ook enorm dankbaar dat we dit kunnen waarmaken. We willen ook de gemeente bedanken voor de steun die zij voorziet”, aldus Lemal.