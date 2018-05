Concertreeks in gerestaureerde Laarkapel 15 mei 2018

03u00 0 Schelle De gerestaureerde Laarkapel wordt de komende donderdagavonden extra in de kijker gezet met een concertreeks. Op donderdag 17 mei mogen Raf Van Brandt en Ellen Geerts de spits afbijten.

De Laarkapel is een van de meest populaire trekpleisters van Schelle. Vooral in mei, de Mariamaand, komen bedevaartgangers er van heinde en verre op bezoek. Na een intensieve renovatie en een prachtige restauratie schittert de kapel nu nog meer dan ooit. De originele muurschilderingen werden centimeter per centimeter blootgelegd en in volle glorie hersteld. Reden te meer, zo vond men bij de cultuurdienst, om het mooie stukje erfgoed deze maand nog eens extra in de kijker te zetten.





Drie donderdagavonden komen leerlingen en leerkrachten van de academie in de Laarkapel een klassiek concert verzorgen. Op 17 mei bijten Raf Van Brandt, directeur van de academie, en Ellen Geerts de spits af. Zij brengen een eigentijdse variant van werk van Bach en een jazzstuk van Claude Bolling op dwarsfluit en piano. Op 24 mei wordt de Laarkapel gevuld met prachtige gezangen en melodieuze gitaarklanken en op 31 mei brengt een kleine bezetting van strijkers er een magnifiek stukje kamermuziek ten gehore.





De optredens vinden telkens plaats om 19.30 uur en de toegang bedraagt 5 euro. Omdat het aantal plaatsen in de Laarkapel zeer beperkt is, wordt er tijdens het eerste concert naast de kapel een tent met een scherm opgesteld waar je het concert gratis kan volgen. Voor een plaats in de kapel kan je een ticket reserveren via www.ivebica.be. (BCOR)