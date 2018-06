CD&V voor 60ste keer op wijkbezoek 16 juni 2018

CD&V Schelle slaat vandaag haar tentje op in de Boerenkrijgwijk. Daar kan de hele dag tussen pot en pint van gedachten gewisseld worden. Het is inmiddels de zestigste keer dat de partij op wijkbezoek gaat. "We doen dit ondertussen al vijftien jaar lang telkens vier keer per jaar", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Enkele dagen voor het wijkbezoek krijgen de bewoners een enquêteformulier. Deze enquête wordt dan huis aan huis opgehaald. Zo'n 370 woningen zijn daarbij betrokken. Het is bemoedigend dat zoveel mensen hun schouders hier mee onder zetten. Het is voor ons een extra gelegenheid om ons oor te luister te leggen naar wat er leeft bij de burger. Het werkt inspirerend en houdt het beleid op snee." (BCOR)