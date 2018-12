CD&V blijft alleen aan het roer: “We gaan op zelfde elan verder”

Ben Conaerts

26 december 2018

14u56 0 Schelle De vorming van het nieuwe bestuur in Schelle is een feit. CD&V haalde afgelopen verkiezingen voor de vierde keer op rij een absolute meerderheid en heeft beslist opnieuw zes jaar lang alleen aan het roer te zullen staan. “We willen doorgaan op hetzelfde elan”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

CD&V behaalde met de verkiezingen 40,8 procent van de stemmen en tien op negentien zetels. Een absolute meerderheid dus, zij het wel een nipte. Maar CD&V kiest ervoor om alleen aan het roer te blijven.

“We hebben wel overwogen om met andere partijen samen te werken”, zegt CD&V-voorzitter Eddy Wouters. “Maar we hebben de voor- en de nadelen tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk vrij snel beslist om alleen verder te blijven besturen. We besturen nu al zes jaar met slechts één zetel op overschot en dat gaat prima. Nu heeft de kiezer de kaarten op dezelfde manier geschud als in 2012 en we zijn klaar om opnieuw diezelfde uitdaging aan te gaan.”

Rob Mennes, met 1.145 voorkeurstemmen nog maar eens de populairste politicus in Schelle, maakt zich op voor een nieuwe legislatuur als burgemeester. Hoewel hij intussen al 71 is, wil hij de volledige termijn voor zijn rekening nemen.

“Al kan er natuurlijk veel gebeuren op zes jaar. Maar we hebben met de verkiezingen voor de vierde keer op rij de absolute meerderheid behaald. In de Antwerpse zuidrand is dat een unicum en we willen dan ook doorgaan op hetzelfde elan, met dezelfde mensen.”

Mennes begint aan de nieuwe legislatuur met schepenen Geert Rottiers (CD&V), Vera Goris (CD&V), Karl Van Hoofstat (CD&V) en Axel Boen (CD&V) naast zich.

Stuk voor stuk vertrouwde gezichten, al wordt er ook werk gemaakt van een afgemeten vernieuwing. Zo wordt de 32-jarige Pieter Smits, die met 300 voorkeurstemmen als vijfde verkozen raakte, voorzitter van de gemeenteraad. Na drie jaar zal hij bovendien het schepenambt overnemen van Karl Van Hoofstat. De eerste drie jaren zal de bevoegdheidsverdeling in dezelfde lijn liggen als de huidige, na drie jaar komt er een wijziging. De precieze verdeling wordt vastgesteld op de eerste zitting van het college van burgemeester en schepenen, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Op de planning voor de volgende legislatuur: onder meer de bouw van de nieuwe Chirolokalen, de bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang De Schellebel, de aanleg van ruim tien kilometer nieuwe fietspaden en de uitbreiding van het bosgebied. “We willen ook de eerste aanzet geven voor de vernieuwing van onze dorpskern, wellicht dé uitdaging van de eeuw. Dat kunnen we natuurlijk niet realiseren binnen zes jaar, maar we willen de volgende legislatuur wel al de eerste stappen zetten. Als de vernieuwing voltooid is, zal de dorpskern van Schelle er helemaal anders uitzien.”

