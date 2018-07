Bus 183 rijdt opnieuw door Steenwinkelstraat 11 juli 2018

02u29 0

Vanaf zaterdag 14 juli rijdt buslijn 183 - tussen Niel en de Groenplaats in Antwerpen - opnieuw via de Steenwinkelstraat. Nu de heraanleg van de straat is voltooid, kan de bus er opnieuw in optimale opstandigheden passeren. De plaatsing van de schuilhokjes volgt later. (BCOR)