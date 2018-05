Burgemeester gevierd voor 20-jarig burgemeesterschap 15 mei 2018

03u00 0

Rob Mennes (71) is al twintig jaar onafgebroken burgemeester van Schelle. Om dat te vieren, werd hij door het gemeentepersoneel gehuldigd en in de bloemetjes gezet.





Mennes begon zijn politieke carrière in 1977 als OCMW-raadslid. Na periodes als schepen, gemeenteraadslid in de oppositie en opnieuw als schepen, mocht Mennes in mei 1998 voor het eerst de burgemeesterssjerp omgorden. "In de provincie Antwerpen dragen alleen Harry Hendrickx (DBM), de burgemeester van Malle, en Luc Peetermans (CD&V), burgemeester van Herselt, de sjerp nu langer dan ik", weet Mennes, die overigens nog niet meteen aan stoppen denkt. Hij zal de volgende legislatuur opnieuw de lijst trekken van CD&V. "We zitten nog boordevol plannen, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden en van een bos van zeventig hectare groot." (BCOR)