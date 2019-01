Burgemeester en schepenen behouden bevoegdheden Ben Conaerts

09 januari 2019

15u25

Onmiddellijk na de installatievergadering van de gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Schelle de bevoegdheidsverdeling vastgelegd. “We maakten zonder enig hiaat een doorstart”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “We vertrekken in het college met dezelfde mensen en zij behouden hun bevoegdheden. Maar er worden ook belangrijke nieuwe accenten gelegd en sommige opdrachten worden meer geëxpliciteerd, zoals Klimaat- en Waterbeleid en Circulaire Economie, Dierenwelzijn, de brede koepelopdracht van IVEBICA, de Dorpskernherwaardering en Trage Wegen, het Welzijnsbevinden en de Electrabelsite. Hiermee zetten wij sterk in op grote en belangrijke toekomstprojecten. Ook nieuw is dat voor het eerst het voorzitterschap van de gemeenteraad naar een raadslid gaat, namelijk Pieter Smits (CD&V).”

Burgemeester Rob Mennes heeft als bevoegdheden: Algemene Coördinatie, Burgerlijke Stand, Lokaal Integraal Veiligheidscommissie en Verkeersveiligheid, Leefmilieu en Klimaat, Waterbeleid, Circulaire Economie, Lokaal Woonoverleg, Openbare Reinheid, Personeel en Communicatie.

Eerste schepen Geert Rottiers (CD&V) is bevoegd voor Sport, Feestelijkheden, Ruimtelijke Ordening en Wonen, ICT, Mobiliteit en Dierenwelzijn.

Tweede schepen Vera Goris (CD&V) neemt IVEBICA (met Cultuur, Bibliotheek en Academie), Buitenschoolse Kinderopvang, Onderwijs, Jeugd en Financiën onder haar hoede.

Derde schepen Karl Van Hoofstat (CD&V) is bevoegd voor Openbare Werken, Privaat Patrimonium, Trage Wegen en Dorpskernherwaardering.

Vierde schepen Axel Boen (CD&V) heeft als bevoegdheden: Voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand, Welzijnsbevinden en Sociale Beleid, Senioren, Assistentiewoningen, Toerisme, Landbouw, Lokale Economie, Markten en Detailhandel en Electrabelsite.

