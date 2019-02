Burgemeester bevestigt: “Electrabelsite komt in aanmerking voor bouw gascentrale” Ben Conaerts

20 februari 2019

14u57 0 Schelle Over de toekomstige invulling van de voormalige Electrabelsite doen momenteel allerlei geruchten de ronde. Een van de nieuwe mogelijke pistes die wordt onderzocht, is de installatie van een nieuwe gascentrale. Oppositiepartij Groen vroeg de afgelopen gemeenteraad dan ook om duidelijkheid aan het gemeentebestuur.

“We hebben nog geen briefwisseling ontvangen van de federale overheid, maar een studiebureau gaat een tiental locaties onderzoeken om zes tijdelijke gascentrales te kunnen bouwen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Daarmee wil men de periode tussen de afbouw van de kerncentrales en de ontwikkeling van nieuwe groene stroomvoorzieningen overbruggen. Er wordt gezocht naar locaties voor kleinere gascentrales, die ongeveer zes tot acht hectare innemen. De Electrabelsite komt in aanmerking voor zo’n centrale en we gaan dus wellicht ook bezoek krijgen van een studiebureau.”

Verder verwijst Mennes naar de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), dat de toekomst van het gebied ruimtelijk en juridisch moet vastleggen. “Veel mensen dachten de voorbije twee jaar al na over de toekomst van dit unieke gebied. Die inzichten leverden drie alternatieve invullingen op: een energie-, woon- en recreatielandschap. De provincie Antwerpen verwerkte deze alternatieven in een startnota voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite. Volgende maand wordt hierover een infomarkt georganiseerd waar iedereen meer kan vernemen over de mogelijke invullingen.”

Evenementenlocatie

Momenteel wordt de Electrabelsite af en toe gebruikt als evenementenlocatie. Zo vonden er reeds fuiven en theatervoorstellingen plaats. Voor ieder evenement moet het college van burgemeester en schepenen zijn toelating geven. “De huidige locatie is nog steeds een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”, zegt de burgemeester. “Bij elke aanvraag wordt gekeken naar de impact voor de buurt en de gemeente. Er wordt telkens overleg gepleegd met de politie, brandweer, het college, de regionale rampenambtenaar, de initiatiefnemers en de eigenaar.”