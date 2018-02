Buitensauna uitgebrand 23 februari 2018

Een buitensauna in Schelle is gisterenochtend heel vroeg in vlammen opgegaan. Rond half zeven vatte de installatie van de sauna in de achtertuin van een woning in de Oude Bosstraat om een nog onbekende reden vuur. De brandweer snelde zicht er plaatse om het vuur te doven. Bij aankomst stond de sauna al in lichterlaaie maar de brandweermannen konden de vlammen snel onder controle krijgen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omringende natuur en woningen. Er raakte niemand gewond bij het incident. De oorzaak van de brand zit nog in onderzoek, vermoedelijk gaat het om een technisch defect aan de elektrische installatie. (BSB)