Brouwerij De Blauwe Kuip pakt uit met vier nieuwe bieren 31 mei 2018

03u00 0 Schelle Brouwerij De Blauwe Kuip heeft er vier nieuwe streekbieren bij: de Noeverschen Tripel, de Blonde Klinkaert en de Scoutsbieren Bruine Baloe en Blonde Akela. Daarmee komt het gamma van bierbrouwer Jan De Troetsel (66) nu op zeven bieren.

Bierbrouwer Jan De Troetsel (66) - in Niel ook bekend als voormalig brandweercommandant - brengt al sinds 1988 bieren op de markt. Tot voor kort waren er nog slechts drie soorten te verkrijgen, maar daar zijn er nu in één klap vier bijgekomen: de Noeverschen Tripel, de Blonde Klinkaert, de Bruine Baloe en Blonde Akela.





Scouts

"Die laatste twee zijn Scoutsbieren die werden uitgebracht onder de naam van 'Het Padvinderke' en met een foto van Baden-Powell (stichter van de scouts, red.) op het label", zegt De Troetsel. "Ik heb vele jaren geleden al eens een Scoutsbier gemaakt ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Scouts Hellegat. Dat is destijds een stille dood gestorven, maar ik ben nog altijd Scout in hart en nieren en sinds mijn pensioen bij de brandweer, had ik weer wat meer tijd. Dus heb ik er begin dit jaar werk van gemaakt om dat oude initiatief weer op te pikken. Voor alle duidelijkheid: iederéén kan de bieren kopen, ook niet-Scouts."





Huisstijl

De etiketten op de flesjes hebben allemaal dezelfde huisstijl en werden ontworpen door huisontwerper Dennis Van Oevelen. De bieren zijn onder meer te verkrijgen in drankenhandel De Troetsel in Niel en Volkswelvaart. (BCOR)