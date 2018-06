Boekvoorstelling over Expo 58 06 juni 2018

Nielenaar François Van Kerckhoven stelt op zaterdag 9 juni zijn nieuwste boek over Expo 58 voor in het woonzorgcentrum Familiehof in Schelle.





In 'De wereld van Expo 58' laat hij de lezer een reis maken doorheen de wereldtentoonstelling en pakt hij uit met talloze interessante weetjes en illustraties. Van Kerckhoven is een van de grootste Expo 58-verzamelaars ter wereld en geldt als een autoriteit op het vlak van de wereldtentoonstelling. Hij schreef in totaal drie boeken over de Expo en beschikt over een collectie van 13.000 memorabilia. De boekvoorstelling, die plaatsvindt om 14.30 uur, wordt bovendien gekoppeld aan een tentoonstelling over Expo 58. Een deel van de collectie van de verzamelaar wordt in het woonzorgcentrum uitgestald en zal er nog tot en met 28 juni te bezichtigen zijn. Een van de eyecatchers is een volledig gerestaureerde 'pousse-pousse', een soort fietsriksja waarmee destijds mensen werden vervoerd.





(BCOR)