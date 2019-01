Benefietgala Antwerp Diner keert terug naar Schelle Ben Conaerts

14u15 0 Schelle Het Antwerp Diner, een jaarlijks benefietgala voor de strijd tegen aids en HIV, komt voor het tweede jaar op rij naar Schelle. Het evenement vindt op 10 februari plaats bij J&M Catering aan de Boomsesteenweg. Er zijn nog altijd plaatsen vrij.

Onder het motto ‘Wij zetten aids op het menu’ serveren verschillende Antwerpse chefs allerlei topgerechten om geld in te zamelen voor onderzoek en preventie van aids en hiv. Achter het fornuis vind je onder meer Ingrid Neven van Pazzo, Seppe Nobels van Graanmarkt 13, Nick Bril van The Jane en Viki Geunes van ’t Zilte. De opbrengst van het benefietevenement is dit jaar integraal bestemd voor SENSOA, Het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Tomorrow4Isibani. De vorige editie van Antwerp Diner bracht een recordbedrag op van 102.500 euro.

Het hoogtepunt van de avond is de Antwerp Diner Tombola, waarbij elk lot garant staat voor een waardevolle prijs. Er worden schitterende hoofdprijzen verloot onder toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder. Tussen de hoofdprijzen: een all-in reis naar Rhodos en een koksvest gesigneerd door alle chefs met waardebonnen voor hun restaurants. Patrick Declerck van WM Gallery veilt bovendien een exclusieve mondharmonica uit de beginjaren van jazzlegende Toots Thielemans.

Wie er op 10 februari bij wil zijn, kan nog altijd zijn plaats reserveren via info@antwerp-diner.be. Er wordt een shuttle voorzien die gasten vanuit Antwerpen naar Schelle brengt.