Beeldhouwers trappen nieuw seizoen heemmuseum op gang 04 april 2018

02u46 0 Schelle Deze maand start het Schelse heemmuseum Bystervelt aan zijn nieuwe seizoen. Voor de gelegenheid komen drie Antwerpse kunstenaars hun werken tentoonstellen.

François Vannietvelt komt in heemmuseum Bystervelt uitpakken met zijn beeldhouwwerken in hout. "Ik gebruik onder meer eikenhout dat meer dan honderd jaar oud is en dat ik in de dokken van Antwerpen heb gevonden", vertelt hij. "Mijn beelden worden regelmatig gebruikt als relatiegeschenk door het Havenbedrijf Antwerpen."





Exotische volkeren

Samen met François stellen ook zijn echtgenote Fransien Baetens en Christiane Dams tentoon. Fransien vervaardigt vrouwenbeelden in keramiek, terwijl Christiane keramische hoofden maakt. "Ik zoek mijn inspiratie bij exotische volkeren uit Afrika of Azië", legt Christiane uit.





Intussen wordt er ook werk gemaakt van de herinrichting van het heemmuseum. Op het gelijkvloers wordt er namelijk een nieuwe cafetaria ingericht. "We hadden al een café op de bovenverdieping, maar dat is te klein en onvoldoende toegankelijk", zegt voorzitter Rik De Bondt.





"Voor mensen die slecht te been zijn, vormt de trap immers een hele hindernis. We hopen de nieuwe cafetaria klaar te krijgen tegen de jaarmarkt van Schelle."





De tentoonstelling is te bekijken op zondagen 22 en 29 april, telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. (BCOR)