Basisschool De Klim houdt winterhappening Ben Conaerts

11 december 2018

Op vrijdag 14 december organiseert gemeentelijke basisschool De Klim opnieuw haar jaarlijkse winterhappening ‘Neuzeke Rood’. Van 16 tot 20 uur wordt de school helemaal ondergedompeld in kerstsfeer.

In de turnzaal kan je een bezoek brengen aan tal van workshops en kraampjes, terwijl de kinderen zich uitleven op het springkussen. Buiten kan je rond het kampvuur opwarmen met een hapje en een drankje en genieten van een dans- en zangoptreden van de leerlingen.

Verder kan je meezingen tijdens de zangstonde ‘Neuzeke Rood Zingt’ en jezelf en je vrienden laten fotograferen in de ‘Twinkle Booth’. De opbrengst die met de fotobooth wordt ingezameld, gaat naar de vzw Beire Cool. Dat is een organisatie die jaarlijks een vakantie wil organiseren voor kinderen die in armoede leven.

De toegang tot ‘Neuzeke Rood’ is gratis.