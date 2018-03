Asfaltering Steenwinkelstraat voor 9 april 28 maart 2018

02u30 0

Door het koude en natte weer van de afgelopen weken zijn de asfalteringswerken in de Steenwinkelstraat vertraagd. Op de nieuwe werkplanning staat de asfaltering voor maandag 9 april. Dat is de eerste werkdag na de verplichte bouwvakantie. De planning is wel altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. (BCOR)