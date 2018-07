Angèle viert 100ste verjaardag 31 juli 2018

Angèle Broothaers heeft in rusthuis Heide Velden haar 100ste verjaardag gevierd. Voor de gelegenheid kreeg ze bezoek van burgemeester Rob Mennes (CD&V), die haar in de bloemetjes kwam zetten. Angèle verblijft al sinds 2000 in Heide Velden. "Ik hou me hier vooral bezig met breien, gezelschapsspellen en tv kijken", zegt ze. "Iedere dag kijk ik naar 'Familie' en het nieuws. Vroeger dronk ik ook graag een glaasje, maar daar ben ik op doktersadvies mee moeten stoppen. Mijn geheim om zo oud te kunnen worden? Ik ben nooit getrouwd, misschien is dat wel de reden. (lacht) Ik hoop het nog zeker één jaar langer uit te zingen. Volgend jaar gaan we met het woonzorgcentrum naar Lourdes en daar wil ik graag nog mee naartoe."





(BCOR)