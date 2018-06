Afvalophaling verplaatst naar zaterdag 28 juni 2018

De ophaling van papier en karton, gepland voor vandaag, gaat "door omstandigheden" niet door. Dat heeft IGEAN laten weten in een perscommuniqué. "In overleg met alle betrokkenen is beslist om de ophaling in Schelle te verplaatsen naar zaterdag 30 juni", klinkt het. "We gaan samen met de gemeente de inwoners hier uitgebreid over informeren." De inzameling op zaterdag zal van start gaan om 7 uur 's morgens. Inwoners kunnen dus best hun afval al de avond voordien buitenzetten. (BCOR)