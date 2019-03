800 kinderen stappen mee in Schelse klimaatwandeling Ben Conaerts

15 maart 2019

16u43 0 Schelle Zo’n 800 leerlingen zijn vrijdagnamiddag in Schelle de straat opgetrokken om aandacht te vragen voor het klimaat. Met spandoeken en affiches maakten ze hun boodschap duidelijk: ‘We zijn het getreuzel beu, red ons milieu!’

De kinderen van de gemeentelijke basisschool De Klim en de Sint-Lutgardisschool hielden een klimaatwandeling door het dorp. Uiteindelijk hielden de leerlingen halt aan het gemeentehuis om daar het klimaatlied ten gehore te brengen en in gesprek te gaan met burgemeester Rob Mennes (CD&V). Die liet zich positief uit over het engagement van de 800 jongens en meisjes: “Het is goed dat jullie hiervoor op straat komen. Het gaat hier om jullie toekomst.”

Tinneke Van Havere, leerkrachte aan de Sint-Lutgardisschool en initiatiefneemster van de klimaatwandeling, was blij met de grote opkomst. “Op enkele kinderen na zijn al onze scholieren vandaag mee komen stappen”, zegt ze. “Bijna alle ouders waren enthousiast over het initiatief en enkele van hen hebben zelfs deelgenomen aan de wandeling. We zijn ook heel blij dat de gemeentelijke basisschool zich bij de actie heeft aangesloten. De politie heeft de wandeling mee in goede banen geleid.”

Volgens Van Havere zitten de kinderen na de klimaatacties van de voorbije maanden met heel wat vragen over de klimaatproblematiek. “We maken hen niet ongerust, maar zwijgen het ook niet stil”, zegt de leerkrachte. “We vonden alleszins dat we als MOS-school niet konden achterblijven en zelf ook een positief signaal moesten geven. En omdat naar Brussel gaan met lagereschoolkinderen niet meteen een optie is, hebben we deze lokale actie uitgewerkt.”