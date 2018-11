300 bezoekers proeven van streekbieren en sterrengerechten op ‘Bier met (Rupel)streken’ Ben Conaerts

25 november 2018

01u22 0 Schelle De eerste editie van ‘Bier met (Rupel)streken’ was meteen een hoogvlieger. Zo’n 300 mensen kwamen zaterdag in San Marco Village kennismaken met de bieren uit de Rupelstreek en omstreken. Vier topchefs tilden met speciale gerechtjes de bieren naar een hoger niveau.

Na drie succesvolle streekbieravonden stak de vzw Toerisme Rupelstreek dit jaar een tandje bij om de streekbieren te promoten. Onder de noemer ‘Bier met Rupel(streken)’ werden niet alleen meer microbrouwers uitgenodigd, er werd ook een link gelegd met de gastronomie. Vier topchefs – onder wie Bart De Pooter van De Pastorale – mochten elk een gerechtje bereiden dat op één van de aanwezige bieren was afgestemd. Verder waren er optredens, workshops en kookdemonstraties, samen goed voor een programma van ruim acht uur.

Een belangrijke rol was weggelegd voor de studenten van hotelschool PIVA. Negen onder hen, elk tussen de 19 en 21 jaar, kregen de taak om de mise-en-place te doen voor ruim 1.000 gerechtjes. “De chefs zijn elk bij ons een workshop komen geven waarin ze uitlegden hoe we de gerechtjes moesten maken”, zeggen leerkrachten Mark Greveling en Luc Godon. “Per chef ging het om 250 gerechtjes, dus het was een flink karwei. Maar voor onze leerlingen was dit een unieke kans om met koks van hoog niveau samen te werken.”

“Het was echt een heel leerrijke ervaring”, vindt de 20-jarige Lena Aelberecht van het zevende jaar Traiteur. “Vooral op het vlak van dresseren en kruiding heb ik heel wat bijgeleerd. Van alle topchefs heeft Luc De Laet van Butcher’s Store de meeste indruk op mij gemaakt. Hij is een slager, maar tegelijk is hij zoveel meer dan dat. Hij is ontzettend gepassioneerd door vlees en lekker eten. Ik vond het een eer om met hem samen te werken. Zelf hoop ik om later een eigen foodtruck uit te baten. Dat is een toekomstdroom.”

Onder de aanwezige brouwers waren er voor het eerst ook een aantal niet-Rupelianen aanwezig. Zo kwamen onder meer Duvel Moortgat uit Breendonk en brouwerij Warmenbol uit Aartselaar hun bieren voorstellen. Ook van de partij: brouwerij De Blauwe Kuip van Jan De Troetsel. “Ik heb de voorbije jaren telkens deelgenomen aan de streekbieravonden van Toerisme Rupelstreek, dus dit vernieuwde concept wilde ik ook niet missen. Dit kan je haast beschouwen een heus streekbierfestival. Ik vind het echt een heel mooi concept.”, aldus de Nielenaar.

Aan het eind van de avond kon ‘Bier met Rupel(streken)’ afklokken op ongeveer 300 bezoekers. “We zijn daar tevreden mee, zeker als je weet dat dit pas de eerste editie van deze formule is”, zegt Karin De Mulder van de vzw Toerisme Rupelstreek. “Er is zeker nog groeipotentieel. We gaan nu alles evalueren en bekijken of er een vervolg kan komen. Maar als je ziet dat streekproducten alsmaar belangrijker worden, is de kans groot dat er een tweede editie komt.”