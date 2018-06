250 eters steunen Indische school 11 juni 2018

02u39 0 Schelle Zo'n 250 eters en nog enkele tientallen andere bezoekers tekenden zaterdag present op het Mandala festival in Aartselaar en daar was organisator Dieter Bolsens dik tevreden mee. De opbrengst van het evenement gaat naar een schooltje in India.

Al voor de achtste keer organiseerde Schellenaar Dieter Bolsens een festivalletje ten voordele van de Mandala school in het Indische Pushkar. Het Mandala festival is synoniem voor muzikale optredens, (Indisch) eten en drinken en gezellig samenzijn. "Mede dankzij het mooie weer was er een mooie opkomst. Voor de Indische maaltijd hadden we ongeveer 250 inschrijvingen en dat is mooi", glundert Dieter Bolsens. "De exacte opbrengst moeten we nog berekenen, maar het ziet er in elk geval goed uit."





Elke ingezamelde cent zal straks nuttig worden besteed. Dieter ondersteunt er immers de Mandala school in India mee. "Ik ben ooit als reiziger in India terecht gekomen en ben altijd contact blijven houden met enkele mensen van daar. Een jaar of tien geleden hielp ik er dan mee een schooltje oprichten", vertelt Dieter, die zelf leerkracht is van opleiding. "De dagelijkse leiding is in handen van Indische mensen en één keer per jaar ga ik zelf naar daar. Momenteel telt de school ongeveer 45 leerlingen, die anders misschien geen onderwijs zouden krijgen. Het is mooi om vast te stellen dat onlangs één van onze kinderen doorstroomde naar de hogeschool." (KDC)