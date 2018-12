2.000 bomen geplant voor nieuw speelbos Ben Conaerts

10 december 2018

13u54 1

Schelle heeft er afgelopen zondag weer wat extra groen bijgekregen. Ongeveer 500 mensen hebben het dreigende regenweer getrotseerd om in totaal 2.000 bomen te planten tussen het Berrenheibos en het Kerkebos. Daarbij werden ook nog eens 250 levensbomen geplant voor de kindjes die geboren werden tussen 2015 en 2017.

“We zijn heel tevreden met de grote opkomst en de positieve reacties”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V). “De aanplanting zal goed zijn voor één hectare bos: een plek waar iedereen welkom is om te genieten, te wandelen en te spelen. In deze groene omgeving kan Chiro Schelle, dat mee aan de plantactie deelnam, in de toekomst haar nieuwe thuis uitbouwen.”

Volgend voorjaar staat een nieuwe boomplantactie op de agenda. Dan zal nog eens een stuk grond van 1,2 hectare worden beplant.