10.000 kubieke meter slib wordt weggepompt uit Benedenvliet: “Extra ruimte voor waterbuffering” Ben Conaerts

06 januari 2019

13u29 0 Schelle Momenteel worden duizenden kubieke meter slib vanuit de Benedenvliet naar een boot op de Schelde verpompt. Dat creëert bijkomende capaciteit voor waterberging.

De slibruiming is nog zeker tot eind deze maand aan de gang en gebeurt in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De kostprijs bedraagt ongeveer 400.000 euro. “Voor een waterdorp als Schelle is ruimte voor waterbuffering belangrijk en noodzakelijk”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Elke kubieke meter ruimte is welkom. De Benedenvliet vangt het oppervlaktewater op van een gebied van meer dan 52 km². De Mandoerse, een stuk van Boechout, Edegem, Kontich, Wilrijk, Aartselaar en Hemiksem zetten hun oppervlaktewater af in en naar de Benedenvliet. In Schelle wordt het water van heel dit stroomgebied verzameld om daar in de Schelde te worden afgezet. Meermaals staat bij hevige regenval de Vliet dan ook dreigend hoog. In de waterbeheersing van Schelle zijn zowel het pompstation aan de Benedenvliet als de waterbergingskom van cruciaal belang voor het droog houden van ons dorp.”

Ook tijdens wegenwerken wordt maximaal aandacht besteed aan het drooghouden van Schelle. “Bij de wegenis- en rioleringswerken van de Steenwinkelstraat werd een drie kilometer lang grachtenstelsel aangelegd”, zegt schepen van Openbare Werken Karl Van Hoofstat (CD&V). “Daar wordt het oppervlaktewater van een derde van ons grondgebied in opgevangen en afgevoerd naar de Bovenvliet. Ook bij de vernieuwingswerken in de Heidestraat werden extra buffers gestoken om water te stockeren en vertraagd af te voeren. En ook bij de geplande herprofilering van de Fabiolalaan zal extra bufferruimte voor water worden voorzien.”