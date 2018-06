"We zijn strijdvaardiger dan ooit" NA VERTREK ZEVEN MANDATARISSEN: VIJF NIEUWKOMERS BIJ N-VA BEN CONAERTS

15 juni 2018

02u52 0 Schelle Na het opstappen van zeven mandatarissen heeft N-VA Schelle niet stilgezeten. De partij pakt uit met vijf nieuwe gezichten, onder wie voormalig sp.a-raadslid Rita Jacobs. "We zijn strijdvaardiger dan ooit", zegt N-VA-lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Koen Vaerten.

Het vertrek van zeven mandatarissen dompelde de Schelse afdeling van N-VA eind mei in een diepe crisis. Vier gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden konden zich niet meer vinden in de werking van de partij en besloten voortaan als onafhankelijke te zetelen. In de gemeenteraad, waar N-VA met zes zetels de grootste oppositiepartij vormde, blijven daardoor enkel nog lijsttrekker Koen Vaerten en Walter Lembrechts over. Maar nu probeert de partij stilaan weer overeind te klauteren en opnieuw haar vizier op de toekomst te richten. Daarvoor rekent ze op de steun van vijf nieuwelingen: Elien Van Breedam, Chantal Jacobs, Elke Bogaerts, Danny Schoonderwoert en Rita Jacobs.





Vooral die laatste doet mogelijk een belletje rinkelen: Jacobs zetelde van 2000 tot 2012 in de gemeenteraad. Zij begon haar politieke loopbaan bij sp.a, maar richtte in 2009 samen met Danny Backeljauw de partij Schelle Anders op. "Na 2012 heb ik de tijd genomen om na te denken over Schelle en over mijn politieke overtuiging", zegt Rita Jacobs. "Ik kies nu voluit, met mijn sociaal hart, voor een écht sociaal beleid, namelijk dat van N-VA."





Wateroverlast

Elien Van Breedam is dan weer een van de Schellenaren die na de heraanleg van de Steenwinkelstraat te maken kreeg met wateroverlast. Zij nam toen het initiatief om een petitie te organiseren en de problemen in de buurt te bundelen. "Ik ben misschien vrij nieuw in Schelle, maar door de situatie van de Steenwinkelstraat ben ik mij wel vragen beginnen stellen over het lokale bestuur. Schelle moet de dienstverlening voor haar burgers verbeteren", vindt ze.





Danny Schoonderwoert woont sinds 2006 in Schelle. "Ik vind het fijn om hier te wonen, al kan het wel beter", stelt hij. Dat vindt ook Elke Bogaerts. "Als ik op zoek ga naar de gezelligste plekjes, ben ik teleurgesteld. Ik wil gaan voor meer sfeer en gezelligheid." Chantal Jacobs maakt de ploeg van nieuwkomers volledig: "We vormen een nieuw, maar enthousiast en complementair team. We zijn heel gedreven en dat voelt meteen goed."





Sjerp doorgeven

Koen Vaerten is tevreden dat zijn partij, na een moeilijke periode, de bladzijde heeft omgeslagen. "Het is spijtig wat er is gebeurd, maar bij de pakken blijven zitten, was sowieso geen optie. Met dit vernieuwde team zijn we strijdvaardiger dan ooit. Schelle moet en zal veranderen en de N-VA is het enige alternatief. We hebben respect voor de ervaring van de huidige burgemeester, maar na twintig jaar is het tijd om de sjerp door te geven."