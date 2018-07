"Tomorrowland doet deuren opengaan" CRYSTAL EVENTS GEEFT REGIONAAL DJ-TALENT VUURDOOP BEN CONAERTS

19 juli 2018

02u35 0 Schelle Het kruim van de regionale dj-scène staat zondag verzameld op de Crystal Stage in de Rave Cave. Acht dj's uit de streek mogen er op uitnodiging van de vzw Crystal Events voor een flinke dosis 'madness' komen zorgen.

"We hebben het allerkleinste, maar ook het allerleukste podium op Tomorrowland."





Zondag belooft het opnieuw te gaan knallen in de Rave Cave. Acht dj's uit de streek komen er bewijzen dat je geen Armin Van Buuren of Netsky moet heten om een massa zwetende lijven aan het dansen te krijgen. Gastheer van het feestje is Crystal Events, een Schelse vzw die al enkele jaren evenementen organiseert voor de plaatselijke jeugd. Het is al het tweede jaar op rij dat de vzw op Tomorowland zijn eigen Crystal Stage mag hosten.





"Dit voorjaar kregen we van Tomorrowland de bevestiging dat we er opnieuw bij zouden zijn", zeggen Mathias Van Onckelen (24) en Philip Lemal (25) van Crystal Events. "We hebben geprobeerd om een nieuwe line-up in elkaar te boksen en ruimer te gaan dan vorig jaar. Waar we ons toen vooral concentreerden op house en techno, zal je deze keer ook wat andere genres, zoals urban en tropical, aan bod horen komen."





Net als in 2017 is aan het samenstellen van de line-up een grondige selectie vooraf gegaan. "We hebben een breed netwerk van regionaal dj-talent en houden de sociale media goed in de gaten. Uiteindelijk zijn we gegaan voor een combinatie van onze eigen vertrouwde 'residents' en een aantal nieuwe dj's. Eigenlijk zijn er twee grote voorwaarden: je moet afkomstig zijn uit de Rupelstreek, Aartselaar of Willebroek én je moet als dj écht verder willen gaan. Wie denkt kans te maken door speciaal voor Tomorrowland één set in elkaar te steken, moeten we teleurstellen."





Hele dag bomvol

De jongste dj op de Crystal Stage is Yorgen Verbruggen uit Schelle. Hij is pas negentien, maar als dj White Noise nu al aan zijn tweede optreden toe op Tomorrowland. Hij draait zondag van 13.30 tot 15 uur. "Vorig jaar heb ik al eens op de Crystal Stage mogen staan", vertelt hij. "Dat was een absoluut hoogtepunt. De Rave Cave is misschien het kleinste podium van Tomorrowland, het is ook het allerleukste. De hele dag - van het prille begin tot het einde - staat het er bomvol."





Voor Yorgen heeft het optreden op Tomorrowland zijn effect niet gemist. "Als je Tomorrowland op je CV kan zetten, zie je dat er meteen meer deuren opengaan. Ik krijg nu veel meer boekingen voor feestjes en festivals. Als mijn naam op een affiche staat, zie je ook dat er iedere keer Tomorrowland wordt bij vermeld. Ik ben de mensen van Crystal Events dus heel dankbaar. Nu is het aan mij om mezelf keer op keer te bewijzen."