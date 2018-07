"Tijd voor nieuw hoofdstuk" HANDELAARS MAKEN BALANS OP NA WERKEN STEENWINKELSTRAAT BEN CONAERTS

06 juli 2018

02u41 0 Schelle Na ruim anderhalf jaar zijn de werken in de Steenwinkelstraat zo goed als voltooid en kunnen de lokale ondernemers weer opgelucht ademhalen. "We kunnen eindelijk starten aan een nieuw hoofdstuk", zegt Jenny Aerts van kapsalon Jenialé. Voor Raf Rottiers van Rafco is de eindbalans negatiever: hij moet zijn zaak van de hand doen.

De heraanleg van de Steenwinkelstraat was het project van deze eeuw in Schelle. Ruim anderhalf jaar lang werd de gehele straat handen genomen. Voor de plaatselijke ondernemers was het vooraf bang afwachten welk effect de werken zouden hebben. "Ik had schrik dat ze mijn klanten zouden afschrikken", zegt Jenny Aerts van kapsalon Jenialé. "Ik werk hier met vier medewerkers en ik wou ze absoluut graag in dienst houden. Maar als er niemand meer langs zou zijn gekomen, zou dat een ramp zijn geweest. Gelukkig is mijn vrees onterecht gebleken. Ik denk dat negentig procent van mijn klanten gewoon is blijven komen, ondanks de werken. We hebben zeker ons deel van de problemen gehad - de elektriciteit is weleens uitgevallen, we hebben te maken gekregen met een gaslek - maar als je ziet hoeveel klanten het slijk en de modder hebben trotseren om naar hier te komen, kunnen we alleen maar dankbaar zijn."





Makeover

Voor Jenny is het dezer dagen dubbel feest. Niet alleen de Steenwinkelstraat steekt eindelijk helemaal in het nieuw, ook haar kapsalon kreeg de afgelopen dagen een grondige makeover. Gisteren organiseerde ze dan ook een grote receptie voor al haar klanten. "Om hen te bedanken voor hun trouw de voorbije maanden én om hen te laten kennismaken met het nieuwe kapsalon. Eigenlijk wilden we twee jaar geleden de zaak al vernieuwen, maar uiteindelijk hebben we er goed aan gedaan om te wachten tot de Steenwinkelstraat vernieuwd is. Nu kunnen we de bladzijde omslaan en starten aan een nieuw hoofdstuk. Het interieur is grondig vernieuwd, we hebben het kapsalon uitgebreid met een zithoek en de parking werd heraangelegd. Ik ben tevreden."





Uitverkoop

Toch zijn de werkzaamheden niet voor alle lokale ondernemers zo vriendelijk geweest. Rafael Rottiers, die verderop in de Steenwinkelstraat een winkel met kuisproducten en een broodjeszaak uitbaat, ziet zich zelfs genoodzaakt om alles van de hand te doen. "Ik heb tijdens de werken amper mensen gezien", zucht hij. "Je weet hoe dat gaat: zodra mensen een bord zien waarop wegenwerken staan aangekondigd, keren ze hun wagen om en rijden ze snel weer weg. Om als kleine zelfstandige op die manier een heel jaar te moeten overleven, is heel zwaar. Té zwaar, zo is gebleken. Voor mij zijn deze wegenwerken de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Ik heb geen andere mogelijkheid om alles stop te zetten. Ik doe alleen op zaterdag nog open van 10 tot 16 uur om alles uit te verkopen. Het is jammer dat het ondernemerschap op deze manier moet eindigen."