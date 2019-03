“Tijd voor een Trees Bazaarstraat”: N-VA wil meer straten naar vrouwen vernoemen Ben Conaerts

12 maart 2019

15u56 0 Schelle Schelle telt op dit moment met de Fabiolalaan slechts één straat die naar een vrouw is genoemd. Volgens oppositiepartij N-VA moet daar dringend iets aan veranderen. De partij heeft daarom een lijst van twintig mogelijke vrouwelijke straatnamen naar het gemeentebestuur gestuurd.

“We dragen onder meer de Terry Van Ginderenstraat, de Ann Petersenstraat en de Anne Frankstraat voor”, zegt raadslid Wietse Robbroeckx (N-VA). “Wat bekende vrouwelijke Schellenaren betreft, denken we aan Trees Bazaar, een dorpsfiguur die Schelle leerde kantklossen, en aan Katelijne Sanders, de vrouw van Jan Van Laere, naar wie het kasteel Laarhof werd vernoemd. De laatste jaren werden er enkele nieuwe straatnamen in Schelle bekendgemaakt, maar geen enkele straat werd vernoemd naar een vrouw. We willen de gemeente aansporen om het de volgende keer anders te doen.”

“Voor nieuwe straatnamen werken we eigenlijk al meer dan twintig jaar op dezelfde manier”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V). “We raadplegen een plaatselijke heemkundige, leggen zijn voorstel voor aan de cultuurraad en in het grote merendeel van de gevallen wordt dat voorstel ook gevolgd. We baseren ons voor nieuwe straatnamen meestal op plaatselijke toponiemen – denk bijvoorbeeld aan de Hooghe Weg of aan het Peerdenkerkhof – of namen van mensen die zich in Schelle verdienstelijk hebben gemaakt. Een vrouwelijke straatnaam kan zeker altijd overwogen worden, als de gelegenheid zich aandient.”

