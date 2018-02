"Slachtoffers verdienen herdenkingsbord" HEEMKUNDIGE VRAAGT ZICHTBARE HERINNERING AAN BOMBARDEMENT IN 1945 BEN CONAERTS

15 februari 2018

02u39 0 Schelle Vandaag is het dag op dag 73 jaar geleden dat Schelle zijn zwartste oorlogsdag beleefde. Een V1-bom die vlak bij de Tuinlei en de Steenwinkelstraat neerkwam, maakte zeven dodelijke slachtoffers. "Het was het trieste hoogtepunt van vier maanden aan bombardementen", weet heemkundige Wilfried Vanhoutte. Hij betreurt dat er nergens in het straatbeeld een zichtbare herinnering te vinden is aan het oorlogsleed.

Na de komst van de geallieerden onderging Schelle vanaf eind 1944, samen met vele andere steden en gemeenten, de terreur van de zogenaamde V-wapens. Het trieste hoogtepunt vond plaats dag op dag 73 jaar geleden, op 15 februari 1945. Een V1-bom veroorzaakte toen zeven dodelijke slachtoffers en tien gewonden. Twaalf woningen werden volledig verwoest, 37 gedeeltelijk. Alle bewoners van de getroffen woningen moesten evacueren. Ook het kapelletje van de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand aan de Tuinlei werd volledig vernield.





13 bommen in 4 maand

"De bom moet zijn neergekomen ergens in de omgeving van de Steenwinkelstraat en de Tuinlei", zegt de Schelse heemkundige Wilfried Vanhoutte. "De Duitsers hadden de bedoeling om de haven van Antwerpen te treffen. Maar de bommen richtten ook maandenlang verwoestingen aan in de rand rond Antwerpen, waaronder Schelle. De eerste V-bom kwam hier neer op 14 november 1944 en belandde tegen de kaaimuur van de toenmalige elektriciteitscentrale. Het laatste bombardement gebeurde op 14 maart 1945, vier maanden later. Alles bij elkaar vielen er hier in die periode negen V1- en vier V2-bommen. De V1 was een onbemand straalvliegtuig dat de mensen hoorden én zagen aankomen. Zodra iemand de V1 opmerkte, konden ze zich dus meteen gaan verschuilen. De V2 was een onbemande raket die daarentegen onhoorbaar was."





Vanhoutte betreurt het dat er nergens in het straatbeeld een zichtbare herinnering te vinden is aan al dat oorlogsleed. "De laatste getuigen zijn stilaan aan het verdwijnen, maar bij de nabestaanden is het verdriet nog steeds aanwezig. Onze gemeente heeft een zware prijs betaald voor iets wat vandaag, 73 jaar later, nog altijd gebeurt, zij het op andere plaatsen in de wereld. Het zou jammer zijn als de Schellenaren zouden vergeten wat er zich in hun dorp heeft afgespeeld."





Idee genegen

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is het idee van een herdenkingsteken alvast genegen. "Als Wilfried zijn informatie wil aanleveren, kunnen we dat zeker bekijken. We zijn nu volop bezig met de vernieuwing van de Tuinlei en de Steenwinkelstraat, dus misschien kan daar wel werk worden gemaakt van een herdenkingsbordje. We vinden het zeker belangrijk om af en toe eens stil te staan bij de impact van de wereldoorlogen. Dat doen we ook trouwens elk jaar al met de plechtigheid op 11 november."