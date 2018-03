"Redden wat er te redden valt" WERKEN STEENWINKELSTRAAT DWINGEN ONDERNEMER TOT UITVERKOOP BEN CONAERTS

08 maart 2018

02u28 0 Schelle De aanslepende werken in de Steenwinkelstraat maken het leven van de plaatselijke handelaars behoorlijk moeilijk. "Een bord waar wegenwerken op staan aangekondigd is al voldoende om potentiële klanten af te schrikken", stelt ondernemer Rafael Rottiers van winkel Rafco vast. Hij is alvast van start gegaan met een totale uitverkoop.

Al sinds het begin van 2017 wordt er gewerkt aan de heraanleg van de Steenwinkelstraat. Daarmee is een van de belangrijkste verbindingswegen tussen de A12 en het centrum van Schelle al meer dan een jaar afgesloten. In mei zouden de werken volledig klaar moeten zijn, maar dat is voor de buurtbewoners en de plaatselijke handelaars nog ver weg. Rafael Rottiers, die in de Steenwinkelstraat de winkel Rafco uitbaat, vindt dat hij al lang genoeg geduld heeft uitgeoefend en trekt aan de alarmbel.





Jaar vertraging

"Ik heb hier een kleinhandel met onder meer schoonmaak- en onderhoudsproducten", vertelt Rottiers. "Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werken in mijn deel van de straat klaar zijn geweest op 15 maart 2017. Daarna zou men tegen 24 april 2017 het stukje van de Bist afwerken. Ik stond dus helemaal klaar om die dag mijn winkel te kunnen openen. Maar omdat de gemeente Aartselaar heeft beslist om van de Bist een rioleringsproject te maken, is de planning volledig door elkaar gehaald. Nu gaat men pas op 26 maart aan de werken beginnen, dus een jaar later dan voorzien."





Zware investeringen

De ondernemer zit met de handen in het haar. "Ik heb meer dan 30.000 euro in mijn winkel gestoken, maar ik heb de voorbije maanden amper volk gezien. Je weet hoe het gaat: zodra mensen een bord zien waarop wegenwerken staan aangekondigd, keren ze hun wagen om en rijden ze snel weer weg. Om als kleine zelfstandige op die manier een heel jaar te moeten overleven, is heel zwaar. De gemeenten Aartselaar en Schelle geven elkaar nu de schuld van de vertraging van de werken, maar daar heb ik geen boodschap aan. Ik zit met een aantal vaste kosten die dringend afbetaald moeten worden."





Rottiers hoopt alsnog een deel van het bedrag dat hij in zijn winkel heeft gestoken te kunnen recupereren en is daarom van start gegaan met een totale uitverkoop. Onder meer toiletpapier, shampoo, deodorant en afwasmiddelen worden er aangeboden aan een spotprijsje. "Gemiddeld zaten we hier al tien à twintig procent goedkoper dan de warenhuizen. Maar nu geef ik er nog eens tien à twintig procent extra korting bij. Veel winst zal ik er sowieso niet op maken. Ik wil gewoon redden wat er te redden valt."





Rafco is open tot 26 maart, elke dag van 9 tot 14 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur.