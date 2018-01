"Partijen met een alfamannetje zijn er al genoeg" BOB VAN DER VALK (55) START MET NIEUW BURGERINITIATIEF BEN CONAERTS

26 januari 2018

03u00 0 Schelle Een nieuw burgerinitiatief ziet vandaag het daglicht: BurgerPartij.be. Bezieler Bob van der Valk (55) wil daarmee op een nieuwe, meer democratische, meer transparante manier aan politiek doen, over de partijgrenzen heen. "In plaats van je partijprogramma te volgen, volg je bij ons je eigen overtuiging."

"Ik ben gedegouteerd door het hokjesdenken, de polarisering, de stigmatisering en de graaicultuur die we vandaag in het politieke landschap aantreffen", begint Bob van der Valk zijn verhaal. "Dat zie je niet alleen op het federale of Vlaamse niveau, maar ook in de gemeente. Wat er in Schelle gebeurt, is niet per sé slecht. Maar ik heb een probleem met de manier waarop. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld en alles wordt beslist achter gesloten deuren. Heb je kritiek, dan word je gekleineerd. Er is een gebrek aan inspraak, aan transparantie. Het moet anders."





Engagement

Daarom neemt van der Valk nu zelf de handschoen op en lanceert hij het burgerinitiatief BurgerPartij.be. Dat moet uitgroeien tot een platform voor geëngageerde burgers die zich willen inzetten voor hun gemeenschap. Opvallend: alle democratische politieke strekkingen zijn welkom. "Ik wil komen tot een doorsnede van de bevolking", legt van der Valk uit. "Het belangrijkste is dat onze mensen zich opstellen ten dienste van hun gemeenschap in plaats van hun partij. In plaats van je vast te houden aan je partijprogramma, mag je bij ons je individuele mening laten gelden. Je komt op als individualist."





Frome

Van der Valk heeft zich laten inspireren door de politieke situatie in het Engelse stadje Frome. "Dat was tot zeven jaar geleden een stadje in verval. Toen besloten enkele burgers de handen in elkaar te slaan en een burgerbeweging op te richten. Het werd een ongelooflijk succes, zij verjoegen alle politici uit de gemeenteraad. De reden: zij zijn bereid te luisteren naar de andere burgers. Binnen de burgerbeweging zijn er veel verschillende meningen, maar dat is niet erg. Het enige wat telt is: wat is goed voor onze gemeenschap?"





Van der Valk staat momenteel nog alleen. Maar bij voldoende interesse komt BurgerPartij Schelle de volgende verkiezingen mee op. "Ik wil zelf zeker niet de lijsttrekker of leider worden", benadrukt hij. "Partijen met een alfamannetje zijn er al genoeg, daar willen we juist vanaf. Ik zie mezelf eerder als een promotor of een moderator. Wie over de beste eigenschappen blijkt te beschikken volgens gans de groep, zal lijsttrekker zijn. Anders verloten we de plaatsen gewoon. We hopen om als burgers de politieke arena te betreden en mee rond de tafel te gaan zitten."





Volgens de Schellenaar is het potentieel groot. Hij wil zich dan ook niet beperken tot Schelle, maar ook werk maken van een BurgerPartij in andere gemeenten, zelfs in andere landsdelen. "Schelle is slechts een speeltuin. Ik wil ook een BurgerPartij Hemiksem, Hoboken, Wilrijk, Hasselt of Brugge. Of een LePartiCitoyen Bruxelles, Namur of Charleroi. Het staat iedereen vrij om ons logo te downloaden, er de naam van zijn gemeente of stad onder te zetten en van start te gaan. Als het aanslaat, dan kunnen we de politiek flink door elkaar schudden."





Alle info is te vinden op de website www.burgerpartij.be.