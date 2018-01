"Op oudjaar 's nachts water staan scheppen" KELDERS TUINLEI KAMPEN MET VOCHT DOOR NIEUWE RIOLERING BEN CONAERTS

02u25 0 De Freine Walter Daems uit de Tuinlei toont het vocht in zijn kelder. Elien Van Breedam, die met hetzelfde euvel kampt, wil alle problemen bundelen. Schelle Sinds de Tuinlei en de Steenwinkelstraat over een nieuwe riolering beschikken, zit een heel aantal buurtbewoners opgescheept met een vochtige kelder. "Het water loopt binnen langs alle muren. Wie gaat dit oplossen?" stellen zij zich de vraag. De gemeente raadt hen aan om de brandverzekering in te schakelen.

In de omgeving van de Tuinlei en de Steenwinkelstraat is het al enkele weken dweilen met de kraan open. Buurtbewoners die voordien een droge kelder hadden, krijgen daar nu opeens te maken met insijpelend vocht. "De problemen zijn begonnen na de aanleg van de nieuwe gescheiden riolering eind vorig jaar", zegt Walter Daems uit de Tuinlei.





De Freine Bob van der Valk heeft al een container gekocht om alle spullen uit de kelder droog te kunnen houden.

Wegdraineren

"Waarschijnlijk ligt de oorzaak in de nieuwe rioleringsbuizen, die in tegenstelling tot de oude buizen geen grondwater meer doorlaten. Daardoor kan het water niet meer wegdraineren en baant het zich een weg naar de kelders van de omringende huizen. Intussen heb ik een pomp gekocht en kan ik de situatie redelijk onder controle houden. Maar daarvoor heb ik twee à drie keer per dag water staan scheppen."





Bij Elien Van Breedam uit de Steenwinkelstraat is het probleem nog groter. "Het water blijft maar binnenstromen via de muren en de verluchting van de kelder", zucht ze. "We hebben al geprobeerd de lekken te dichten, maar dan loopt het water langs andere wegen weer binnen. Drie dagen lang hebben we het water staan wegscheppen, maar we konden het op den duur niet meer bijhouden. Binnen de kortste keren staat de kelder opnieuw blank. Nu hebben we alle spullen die in de kelder stonden, verhuisd naar onze berging en onze woonkamer."





Elien is van start gegaan met een petitie om de klachten van alle getroffen bewoners te verzamelen.





"Ik denk dat er sinds de werken aan de riolering wel honderden mensen met vochtige kelders zitten, maar niemand doet er iets aan. Bij Pidpa, de aannemer en de gemeente staan we telkens voor een gesloten deur. Daarom ga ik de komende dagen deur-aan-deur om de klachten te bundelen. Samen staan we sterker dan individueel."





Container gekocht

Bob van der Valk uit de Tuinlei beseft dat het veel tijd zal kosten voor de vochtproblemen opgelost zijn. Hij heeft alvast een container gekocht om de spullen uit zijn kelder tijdelijk in onder te brengen. "Een investering van 2.000 euro, maar wel een die nodig is", zegt hij. "Ik herstel muziekinstrumenten en mijn kelder is mijn werkatelier. Ik kan me niet veroorloven om alle reparaties maandenlang aan de kant te laten liggen. Daar verder werken was sowieso geen optie. De kelder staat vol met water dat uit de vloer en muren komt gelopen. Op oudejaarsavond heb ik tot 4 uur 's nachts water staan scheppen."





Brandverzekering

Schepen van Openbare Werken Karl Van Hoofstat (CD&V) heeft begrip voor de frustratie van de mensen, maar kan naar eigen zeggen niet veel doen. "Ik kan de getroffenen enkel adviseren om hun brandverzekering in te schakelen. Dan krijgen ze het bezoek van een expert die voor elk geval individueel zal vaststellen wat precies de oorzaak is van de waterinfiltratie. Zelf kan ik verzekeringstechnisch gezien over de mogelijke oorzaken geen enkele uitspraak doen. Net zoals bij een auto-ongeval is het hier de verzekering die moet bepalen wie er verantwoordelijk is."