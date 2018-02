'Mammobiel' aan gemeentehuis 24 februari 2018

Sinds kort staat aan het gemeentehuis van Schelle de 'Mammobiel' opgesteld. Dat is een bus die speciaal is ontworpen voor het maken van digitale mammografieën. Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen hier terecht voor een gratis screening. Vrouwen uit deze leeftijdscategorie die de laatste twee jaar geen mammografie hebben laten uitvoeren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Enkel wie zo'n uitnodiging krijgt, kan zich laten onderzoeken. Preventief onderzoek speelt een belangrijke rol in de strijd tegen borstkanker. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter. De 'Mammobiel' blijft nog in Schelle staan tot 5 maart. (BCOR)