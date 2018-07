"Je beseft niet dat je geschiedenis schrijft" Meesterknecht loodste Lucien Van Impe naar laatste Belgische Tourzege BEN CONAERTS

20 juli 2018

02u26 0 Schelle Hoewel de Tour nog zijn derde week moet ingaan, is het nu al duidelijk: ook in 2018 zal er geen Belg op het hoogste trapje staan in Parijs. Wie daar als laatste in slaagde, was Lucien Van Impe, 42 jaar geleden. Schellenaar René Dillen (67) maakte deel uit van het team dat Van Impe de overwinning bezorgde. "Op dat moment besef je niet dat je mee geschiedenis aan het schrijven bent."

René Dillen: het is een naam die nu wellicht alleen bij fervente wielerfans bekend in de oren zal klinken. Maar in de jaren 70, toen hij prof was, kon de Schellenaar rekenen op een grote aanhang. Met etappezeges in de Ronde van Zwitserland, Dauphiné Libéré en Vierdaagse van Duinkerke heeft hij een palmares waar veel wielrenners voor zouden hebben getekend. Zijn grootste krachttoer blijven zijn vijf Tourdeelnames, waarin hij Lucien Van Impe elke dag bijstond als trouwe rechterhand. Toen 'de kleine van Mere' in 1976 als voorlopig laatste Belg de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef, was René Dillen zijn onmisbare meesterknecht.





Wat voor een type renner was je, René?

"Ik kon zowel bergop als op het vlakke wel uit de voeten. Als ik met Lucien Van Impe reed, moest ik in de eerste plaats naar hem omkijken. Lucien fietste niet graag door het peloton of in waaiers. Dan was ik het die hem moest loodsen. Je kon hem bijna altijd wel in mijn wiel terugvinden. Tenminste, zolang het niet bergop ging. Dan fladderde hij weg. Hij was een véél betere klimmer dan ik. Lucien was de grote baas. Als hij iets vroeg, moest ik het doen. Dat was mijn job. Ik reed voor hem op kop en haalde voor hem bidons. Lucien dronk meestal water, thee of cola."





Cola?

"Als ik afstapte voor een plasje, gebeurde het wel eens dat ik een café binnenstapte om daar drank te halen. Dan liet ik mijn eigen bidon vullen met bier en nam ik wat flesjes cola mee voor Lucien. Je kan je dat nu niet meer voorstellen, maar er waren veel coureurs die bier of cola dronken op de fiets. Ik had iedere dag een tasje rond mijn nek en daar staken standaard drie dingen in: het parcours van de etappe, 100 Franse francs om de cafébaas te betalen en een flessenopener."





Je cijferde jezelf weg voor Lucien. Ben je nooit zelf dicht bij een etappezege gekomen?

"Eén keer. In de Tour van 1975 was ik in de laatste rit, met aankomst op de Champs-Elysées, in de kopgroep verzeild geraakt. Eén kilometer voor de streep heeft het peloton me ingelopen. Daar ben ik niet goed van geweest."





1976 dan. De Tour van Lucien. Was hij van in het begin de grote favoriet?

"Lucien had al een paar jaar de bolletjestrui gewonnen en in aanloop naar de Tour al flink wat indruk gemaakt. Lucien voelde écht dat hij die keer kon winnen. Daarbij kwam nog eens dat Eddy Merckx niet aan de start verscheen. Je had natuurlijk wel Joop Zoetemelk, Luis Ocaña en Bernard Thevenet. Maar we dachten: 'Lucien kan die mannen wel de baas'."





Lucien neemt de leiderstrui al in de negende etappe, maar raakt ze later weer kwijt.

"Dat was een keuze. We waren als ploeg niet sterk genoeg om het geel te verdedigen. Maar we hadden op dat moment al gezien dat Lucien overschot had op zijn concurrenten. We hadden er vertrouwen in dat hij het geel snel terug zou veroveren en dat is dan ook gebeurd."





Hoe blik je zelf terug op de Tour van 1976?

"De persaandacht was ongelooflijk. Dat is plezant, maar je bent toch blij dat het erop zit. Het was een heksenketel. Het ging allemaal zo snel. Je staat er geen moment bij stil dat je mee geschiedenis aan het schrijven bent. Op de dag van de laatste etappe heb ik handen mogen schudden met de Franse president Valéry Giscard d'Estaing. Maar eigenlijk had ik geen flauw idee wie dat was. Ik kende met moeite onze eigen koning, laat staan dat ik de Franse president zou kennen (lacht)."





Over de koning gesproken: hém heb je ook ontmoet.

"De dag na de Tour de France werden we ontvangen bij koning Boudewijn en koningin Fabiola. De vorst nodigde ons toen uit in zijn privévertrek. Hij was heel sympathiek, bleek zelf ook het wielrennen wat te volgen. Plots vroeg hij me hoe oud ik was. '25 jaar', antwoordde ik, maar hij had me verkeerd begrepen. 'Vijf kinderen?', vroeg hij verwonderd. Waarop ik: 'Maar nee, jong!' (lacht)."





Intussen wachten we al 42 jaar op een opvolger voor Lucien.

"Tja, het duurt nu wel héél lang, hé? Het is niet dat we geen goeie coureurs hebben. Maar misschien leggen ze de focus te veel op de klassiekers. Je moet je als renner op de Tour willen richten als je daar wil winnen."





Zelf zie je er op je 67ste nog messcherp uit. Rijd je nog vaak met de fiets?

"Elke dag tussen de 80 en de 100 kilometer. Een paar weken geleden ben ik nog met Eddy Merckx gaan fietsen. Dat is het leuke aan onze generatie: de renners kennen elkaar nog allemaal. Ook als we voor verschillende ploegen hebben gereden. Als ik naar de Driedaagse van Kontich of naar de opening van de Velodroom in Boom ga, kom ik daar andere ex-renners tegen en maken we een praatje. Dat respect voor elkaar, dat is er bij ons nog altijd."